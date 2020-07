“Nenhum brasileiro ficará desamparado”, afirma Pablo sobre prorrogação do Auxilio Emergencial

Redação AM POST

O deputado federal, delegado Pablo Oliva (PSL) confirmou em sua rede social, o que o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) já havia declarado, sobre prorrogação do auxilio emergencial em mais duas parcelas de R$ 600.

“Meus amigos hoje o Governo Federal anunciou o aumento das parcelas do Auxílio Emergencial. A determinação e o amor pelo Brasil, deixam claro que nenhum brasileiro ou brasileira ficaria desamparado devido à pandemia. Aqui o trabalho não para!”, escreveu Pablo em sua postagem.

O anúncio oficial foi feito nessa terça-feira (30) em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do chefe da equipe econômica e do presidente Jair Bolsonaro.