No Amazonas, professores se manifestam contra retorno das aulas presenciais durante a pandemia

Redação AM POST

Professores da rede pública de ensino do Amazonas, entraram em período de greve contra a possibilidade de retorno das aulas presenciais durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada na última sexta-feira (17).

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) afirmou que ainda não há previsão de data para o retorno mas será liberado quando os órgãos de saúde permitirem.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que não há previsão para retomo das aulas na rede pública municipal. Esta informação, inclusive, consta em diversos materiais de divulgação produzidos pelo órgão publicados tanto no portal da secretaria, quanto nas redes

sociais, bem como em comunicação feita à imprensa, em que a Semed faz questão de ressaltar que ainda não há data para o retorno e que o mesmo se dará apenas após deliberação dos órgãos de saúde.

A Semed destaca, ainda, que no final de junho foi feita uma reunião on-line com as entidades representantes dos profissionais da educação, incluindo a Asprom, e que contou com a presença também de representante do Ministério Público do Estado Amazonas (MPE/AM), em que foi informado oficialmente aos participantes sobre a indefinição quanto ao retorno das aulas presenciais até que houvesse orientação oficial dos órgãos de saúde sobre a segurança do ato.

Foi informado também sobre a criação de um Grupo de Trabalho (GT) intersetorial, com participação das áreas da educação, saúde e assistência, a fim de fazer o monitoramento epidemiológico, bem como organizar os protocolos de segurança para o retorno. A Semed reforça que jamais optará por qualquer decisão que coloque alunos, professores e demais servidores da educação em risco.