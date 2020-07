Óleo em pista faz casal cair de motocicleta e ser atropelado na Avenida Efigênio Sales

Redação AM POST

Um casal em uma motocicleta, perdeu o controle do veículo e acabou caindo após passar por pista com óleo, na manhã desta terça-feira (14), na avenida Efigênio Sales, nas proximidades do TCE, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo testemunhas do acidente, quando o casal passou pelo local, acabou caindo e ainda foi atropelado por um carro que não conseguiu frear.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a uma unidade hospitalar da capital onde foi constatado as fraturas nas pernas.