Onze presos de Rio Preto da Eva são transferidos para Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta da capital) transferiram, nesta quarta-feira (29/07), por volta das 10h, 11 detentos que estavam custodiados no município para a capital. A ação ocorreu sob a coordenação da delegada Sylvia Laureana Arruda Chaves e do delegado Carlos Alberto Alencar, titular e adjunto da unidade policial, respectivamente, em parceria com agentes da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária (Seap).

De acordo com a delegada Sylvia Laureana, os custodiados são presos provisórios, todos do sexo masculino, que estavam detidos naquela unidade policial pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, latrocínio e estupro.

“Com a transferência dos presos para o sistema prisional, eles pagarão suas penas de acordo com a lei e com todos direitos que os resguardam”, comentou Sylvia.

A transferência foi uma determinação judicial expedida nesta segunda-feira (27/07) pelo juiz Glen Hudson Paulain Machado, titular da Vara de Execuções Penais (VEP). Os 11 detentos foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT) para posterior distribuição no sistema prisional.