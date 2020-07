Operação Beiradinho: cinco homens são presos por invasão de comércios, tráfico de drogas e tentativa de homicídio em Manaus

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Cinco homens foram presos durante operação policial da manhã desta terça-feira (21) na comunidade Beiradinho, localizada no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Os suspeitos foram presos por atuarem em crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio, invasão de comércios e apropriação ilegal das casas dos moradores da comunidade.

A operação integrada entre a Polícia Civil e Polícia Militar é fruto de investigação do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera), com apoio operacional da seccional oeste e da PM. Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão, busca e apreensão.

O secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, e o comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte, coordenam as equipes em campo. São mais de 80 policiais civis e militares participando da operação.

Conforme o delegado do 19° DIP, Guilherme Torres, os criminosos também expulsavam os moradores da comunidade de suas casas para alocarem os membros da facção.

“Os suspeitos ameaçavam os moradores, com armas de fogo, armas brancas e foi encontrado um taco de basebol também. Eles invadiam comércios, entravam em casas e expulsavam os moradores de suas residências. Foi apreendido também cadernos com anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas da facção criminosa em Manaus”, comentou o delegado.

Presos

Um dos cinco presos, segundo o delegado, se chama Felipe Nogueira da Silva, apontando como “gerente” do tráfico de drogas da região. “Ele fazia o comércio e transporte de drogas das ações criminosas com outro presidiário”, afirmou Guilherme Torres. Apenas um suspeitos, identificado como “Dandan” permanece foragido.

Rondas

A delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Emília Ferraz, comentou que esta é a primeira de muitas operações nesta área.

“Essa foi a primeira operação feita ali naquela localidade. O objetivo desta operação é extirpar da comunidade o crime tráfico de drogas. Eles estavam expulsando os moradores, invadindo comércios O nosso objetivo é dar segurança para população. Foi apreendido cassetetes, não conseguimos apreender armas pois a comunidade Beiradinho é muito complicada. Provavelmente quando os criminosos avistaram a polícia jogaram as armas em áreas de lixo. Porém nós temos provas de participação de crime organizado. A PM estará em ronda constante naquela área”, afirmou a delegada.