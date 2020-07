Operação ‘Dark Storage’: Polícia Federal prende duas pessoas por posse de pornografia infantil no Amazonas

Redação AM POST

Dois suspeitos ainda não identificados foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira (28) por posse de pornografia infantil. A ação faz parte da Operação Dark Storage, deflagrada pela Polícia Federal ainda nesta manhã com o intuito de cumprir cinco mandados de busca e apreensão na capital amazonense.

De acordo com informações da PF, durante as buscas foram encontrados arquivos de pornografia infantil com dois dos suspeitos. Ambos foram presos em flagrante por posse de material infantil pornográfico.

Os suspeitos responderão por posse e compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, que varia de um a seis anos de reclusão, de acordo com artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Operação

O nome da operação remete à guarda e ao depósito de material de conteúdo infantil pornográfico, obtido através de downloads realizados na internet, principalmente em sítios da Dark Web.

A operação da início a série de inquéritos policiais instaurados na Superintendência da PF no Amazonas para esclarecer sobre possíveis participações de indivíduos residentes em Manaus, mas não relacionados diretamente entre si, com a prática de disseminação transnacional de pornografia infantil, por meio de redes sociais, contas de e-mail e aplicativos de mensagens e vídeos.

A operação tem como objetivo reprimir o compartilhamento e a posse de fotografias e vídeos de pornografia infantil na rede mundial de computadores. Nessa fase da investigação criminal, 45 policiais federais participaram da operação.