Pai é preso após estuprar as duas filhas de 9 e 11 anos em Manaus

Redação AM POST

Nesta terça-feira (30/06), por volta das 17h, policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação da delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, cumpriram mandado de prisão preventiva em nome de um homem,38 anos, por estupro de vulnerável contra suas duas filhas. O fato ocorreu no ano de 2018, na residência em que moravam, no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital. Na época, as vítimas tinham 9 e 11 anos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o infrator foi preso na casa em que estava morando atualmente, bairro Zumbi do Palmares, também na zona leste. O mandado de prisão foi expedido no mesmo ano do crime, em 2018, e desde então, ele estava foragido.

“Na época do crime, as crianças foram trazidas à Especializada pelo Conselho Tutelar da zona leste e, na ocasião, elas afirmaram que o pai cometia os abusos sexuais contra as duas. Após os exames periciais e constatada a gravidade da denúncia, houve representação pela prisão preventiva do pai das meninas, mas ele não foi encontrado”, explicou a delegada Joyce.

Após um levantamento feito pela equipe de investigação, o genitor foi preso nesta terça-feira. “Ele e a mãe das menores romperam a relação quando as meninas eram bem pequenas e, desde então, elas passaram a morar com o pai e os avós paternos. Após a separação, a mãe das crianças nunca mais entrou em contato com as filhas. Quando os avós saiam para trabalhar, era o momento que o pai praticava o crime”, detalhou a titular da Especializada.

Procedimentos – Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde está à disposição do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).