Pastor é preso suspeito de estuprar crianças e adolescentes em Manaus

Redação AM POST

Um pastor evangélico, identificado como Elido dos Santos Martins, de 43 anos, foi preso acusado de estuprar uma criança de 9 anos e uma adolescente de 13 anos. Ele foi detido na manhã desta sexta-feira (3), dentro de sua residência situada no Conjunto Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, o pai da criança prestou queixa contando que a filha relatou ter sido abusada dentro de casa quando sua mãe saiu para a taberna e Elido estava na casa fazendo uma visita. Ele teria se aproveitado da ausência da mãe para cometer o ato libidinoso.

Após a primeira denúncia, a adolescente entrou em contato relatando também ter sido abusada e cerca de 8 crianças foram ouvidas pela polícia e quatro denunciaram por abuso sexual e as outras quatro por importunação sexual. Todas as vítimas eram do sexo feminino entre crianças e adolescentes e frequentavam a igreja.

O acusado ainda tentou fugir e tentando enganar os fiéis da igreja, enviando um vídeo nas redes sociais avisando que iria se mudar pois estava sofrendo perseguição de coisas do passado. No entanto, a polícia soube da possível fuga e o prendeu ainda em sua casa.

Ja existe uma condenação de 15 anos contra ele pelo mesmo crime onde duas meninas eram vítimas.

Elido foi detido e encaminhado a DEPCA onde foi indiciado por estupro e em seguida ficará a disposição da justiça.