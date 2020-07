Pedido de empresária para não depor na CPI da Saúde é negado pelo TJAM

Redação AM POST

O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Sabino Marques, negou na manhã desta segunda-feira (20) o pedido da empresária Criselidia Bezerra de Moraes, dona da empresa Norte Serviços Médicos, para não depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Segundo o desembargador, a empresária que alegou estar sofrendo “constrangimento ilegal” e que pretendia ficar calada na CPI da Saúde apresentou “meras conjecturas”.

O presidente da CPI, delegado Péricles Nascimento (PSL), considera fundamental o depoimento de Criselidia para esclarecer as suspeitas de que a empresa seja de “fachada” e que cometeu o crime de desvio de dinheiro público.

De acordo com os dados apresentados pela CPI da Saúde, a Norte Serviços Médicos, que alega ter lavado 44 toneladas de roupas para o Hospital de Campanha Nilton Lins em 13 dias, faturou, ao longo de três anos, quase R$ 25 milhões do Estado.

No documento, o desembargador afirma que para ser concedido o pedido “deve se fazer presente um fundado receio de ofensa a liberdade de locomoção”, o que, segundo ele, não foi apresentado. O desembargador ainda cita que o depoimento da empresária não tem data e que não há abuso de poder porque as comissões parlamentares de inquérito “possuem os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual”.

A defesa de Criselidia alegou que a empresária está na iminência de sofrer coação ilegal por parte dos membros da comissão quando não responder as perguntas que possam incriminá-la. Os advogados citam a ameaça de prisão contra ela feita pelo deputado Delegado Péricles na audiência do procurador da empresa, Carlos Henrique Alecrim John, no dia 1º de julho.

O depoimento da empresária está marcado para acontecer na próxima quarta-feira (22), às 16h, por videoconferência na sessão híbrida da Aleam.

