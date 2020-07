PGE-AM inicia seleção de estagiários; confira

Redação AM POST

Interessados em fazer estágio na Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) terão uma nova oportunidade para atuar no órgão. A PGE-AM lançou, por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), um novo processo seletivo para preenchimento imediato de cinco vagas voltadas para estagiários administrativos, além de cadastro reserva.

Para ingressar, os participantes precisam estar matriculados a partir do 2º período do ensino superior nos seguintes cursos: administração, contabilidade, economia, tecnólogo em serviços judiciais e notariais ou tecnólogo em gestão pública. O domínio dos programas Word e Excel é essencial para alavancar as chances de obter uma vaga. A capacidade analítica, boa comunicação verbal e escrita, bem como ser proativo são pré-requisitos para os candidatos.

Currículo

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], incluindo no título do assunto “Estágio Administrativo”. O prazo final para recebimento de e-mails é até o próximo dia 31 de julho. Posteriormente, a PGE-AM irá avaliar os currículos e, em seguida, chamará os selecionados.

Bolsa-auxílio – Além da oportunidade de ter o currículo contemplado, o Cejur gratificará o estagiário selecionado com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 640 e, ainda, um valor de R$ 167,20 de vale transporte. A carga horária é de seis horas diárias – de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 14h.