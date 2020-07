Plínio Valério diz que está do lado certo da sociedade ao votar contra Projeto de Lei das Fake News

Redação AM POST

O senador Plínio Valério (PSDB), falou nesta quarta-feira (1º) em suas redes sociais sobre a aprovação ocorrida ontem (30) no Senado do projeto que cria a Lei das Fake News, alvo de muitas críticas por limitar a liberdade de expressão. O PL 2.630/2020 recebeu 44 votos favoráveis contra 32.

A bancada do Amazonas ficou dividia na votação em que os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) apoiaram o projeto enquanto Plínio Valério (MDB) foi contrário e disse que está com a consciência tranquila em votar não.

De acordo com o senador tucano do Amazonas “foram ignorados alertas de que essa matéria não poderia ser votada com o fígado, nem os alertas da ONU sobre riscos para liberdade de expressão, além da leitura muito negativa para investimentos no Brasil” Ele também destaca que tudo pode piorar.

O parlamentar disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rejeitou requerimento dele e de outros senadores para adiar a votação do PL das Fake News.

Leia texto escrito pelo senador:

Com 44 votos sim e 32 votos não, foi aprovado ontem o PL 2630. Foram ignorados nossos alertas de que essa matéria não poderia ser votada com o fígado, nem os alertas da ONU sobre riscos para liberdade de expressão, além da leitura muito negativa para investimentos no Brasil. Tudo pode piorar.

Embora com o gosto amargo da derrota e pelo temor das consequências nefastas do PL 2630 que pode levar a censura e impacto negativo na economia do Brasil, tenho a consciência tranquila que estou do lado certo da sociedade ao votar NÃO.

Davi Alcolumbre rejeitou o meu requerimento e de outros senadores para adiar a votação do PL das Fake News. Disse que o plenário lhe assegurou, a seu juízo, o direito de decidir o que é relevante e não pode esperar o retorno à normalidade das votações. ELE DECIDIU.