Polícia Federal do AM deflagra operação contra tráfico internacional de drogas

Redação AM POST

A Polícia Federal (PF) no Amazonas deflagrou a Operação Schelde, na manhã desta terça-feira (07), com o objetivo de investigar fatos relacionados a possíveis práticas de crimes, como pertencimento a organização criminosa, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e uso de documentos e identidades falsas.

As investigações iniciaram após a PF tomar conhecimento da apreensão, no Porto de Antuérpia, na Bélgica, de 250kg de cocaína, que estavam sendo transportados, ocultados em vigas de madeira, com destino à Holanda. Neste caso, uma possível organização criminosa para tráfico internacional onde transportar drogas pelos países vizinhos, passando pelo Amazonas e outros estados brasileiros, até a Europa.

A Justiça expediu sete mandados de busca e apreensão,sendo em Manaus e Tabatinga, nos quais são três pedidos de prisão temporária e um de prisão preventiva.

O nome da operação é uma referência ao Rio Schelde, à margem do qual se situa o Porto da Antuérpia, na Bélgica, local da apreensão de drogas que ensejou o início dessa investigação.