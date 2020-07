Polícia Federal encontra nome de Silas Malafaia na lista de clientes de doleiros

Em uma perícia feita há 20 dias, a Polícia Federal encontrou o nome do pastor Silas Malafaia em registros da clientela de Dario Messer, que é conhecido como “doleiro dos doleiros”.

De acordo com O Antagonista, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo aparece com frequência nas supostas transações do doleiro.

O site não faz referência ao montante movimentado.

No Twitter, Malafaia reagiu com a sua costumeira veemência: “O ANTAGONISTA É UM BANDO DE CANALHAS INESCRUPULOSOS! Vou desafiar esses canalhas, na justiça, provarem que sou cliente de doleiro. Essa é a imprensa que quer cercear as redes sociais para que você não possa se defender. Porque [sic] não me ligaram? Tem meu telefone. CANALHAS!”

Nos comentários do Twitter do pastor há manifestações de leitores como esta: “Mas quem tá dizendo é a perícia da PF. Vai xingar [os policiais] de canalhas também?”

As investigações prosseguem.