Polícia pede ajuda para localizar irmãs desaparecidas em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Amanda Auzier Araújo, de 20 anos, e Graziele de Assis Auzier, 14, ambas desaparecidas desde o dia 28 de julho deste ano. O desaparecimento ocorreu na rua Monte Sinai, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

No Boletim de Ocorrência (BO) registrado, no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), pela mãe das desaparecidas, Mariana de Assis Auzier, consta que Amanda chamou Graziele para sair na madrugada do dia mencionado, por volta de 2h, para um local desconhecido pela noticiante e, desde então, as duas não foram mais vistas pelos familiares.

Ainda segundo Mariana, Amanda possui uma tatuagem de folhas na perna esquerda e no momento que saiu da residência, estava trajando um vestido vermelho. Já Graziele possui duas tatuagens no ombro, uma de coração e outra escrita ‘Guilherme’. Quando saiu da residência, ela trajava uma saia preta e um top de cores branca e preta.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Amanda Auzier Araújo e Graziele de Assis Auzier, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268, ou com a família pelos números (92) 98282-9254 ou 99961-0967.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.