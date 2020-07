Policiais Militares realizam parto de emergência de adolescente em Tabatinga

Redação AM POST

Equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou, na madrugada de domingo (19/07), um parto de emergência em via pública. A situação ocorreu na rua da Amizade, bairro Centro, no município de Tabatinga (distante 1108 quilômetros de Manaus).

Durante policiamento ostensivo de rotina, os policiais perceberam um aglomerado de pessoas em frente a um supermercado. Ao se aproximarem, perceberam que uma adolescente, 15 anos, estava em trabalho de parto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas antes da chegada da equipe médica, a adolescente teve a criança e contou com o apoio dos policiais. Quando a equipe do Samu chegou, mãe e filho estavam estáveis e em seguida, foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima na cidade.