Policiais surpreendem traficante dormindo em posse de arma de fogo e efetuam prisão

Redação AM POST

Fernando da Silva Cunha, conhecido como “Zóio”, de 27 anos, foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por equipe de investigação do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta sexta-feira (10/07), por volta das 6h. A prisão do indivíduo ocorreu na rua Ponta dos Ventos, bairro Mauazinho, zona sul da capital.

Segundo o delegado Henrique Brasil, titular do 23º DIP, na ação foi apreendido um tablete grande de possivelmente maconha, 37 porções médias de possivelmente maconha, 360 trouxinhas de possivelmente maconha, quatro porções de pedra de possivelmente oxi, dez tabletes de pó branco possivelmente cocaína, uma balança de precisão, uma arma de fogo calibre 38 e dez munições intactas.

Conforme o titular do DIP, as drogas eram destinadas ao abastecimento de bocas de fumo do bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital. “A prisão é resultado de 15 dias de investigação, na qual foi identificado que ‘Zóio’, estava abastecendo as bocas de fumo da Comunidade Jacarezinho, no bairro Parque Dez de Novembro”, comentou o delegado

De acordo com Brasil, quando a equipe policial chegou ao local para efetuar a prisão do infrator, ele estava dormindo em posse de uma arma de fogo, visto que estava realizando a guarda de uma grande quantidade de entorpecentes.

“Na residência do indivíduo foram apreendidas, inicialmente, a arma de fogo calibre 38 e uma determinada quantidade de entorpecente. Porém, verificamos que ele possuía uma chave que não correspondia a nenhuma fechadura da residência. Após breve entrevista, ele informou que se tratava da chave de uma quitinete onde estavam os demais entorpecentes. A equipe então se deslocou ao local informado, e apreendeu o restante do material ilícito”, finalizou o titular.

A autoridade policial disse, ainda, que Fernando já havia sido preso, no ano passado, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e estava em liberdade provisória mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Procedimentos

O homem foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.