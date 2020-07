Policiais vítimas de acidente com embarcação são encontrados mortos

Redação AM POST

O policial civil Eduardo Maciel da Silva Melo, 38, e o policial militar Aleilson Martins da Silva, 40, que estavam desaparecidos morreram vítimas de uma tragédia de barco em Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), enquanto se deslocavam para uma operação policial na madrugada da última terça-feira.

As duas perdas prematuras e irreparáveis enlutam a família, amigos e todo o sistema de segurança, que neste momento de profunda dor não poderia deixar de prestar homenagens e reconhecer toda a dedicação profissional de Eduardo e Aleilson.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informa que está providenciando o traslado dos policiais para Manaus. Envira não possui condições para voos noturnos e, por isso, uma aeronave decolou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23/07) para a remoção.

Eduardo Maciel da Silva Melo tinha 38 anos e estava lotado no município de Envira desde fevereiro deste ano. Ele entrou nos quadros da Polícia Civil em 12 de julho de 2018. Antes disso, Eduardo era 3° Sargento da Polícia Militar do Amazonas. Entrou na PM em 2005, por meio de concurso público.

Eduardo já integrou as equipes do Gabinete do Delegado Geral Adjunto, 19º Distrito Integrado de Polícia, 2ª Seccional da Zona Norte, 8º Distrito Integrado de Polícia, Divisão de Repressão ao Crime Organizado, 27º Distrito Integrado de Polícia, 32° Delegacia Interativa de Polícia de Rio Preto da Eva e Delegacia Interativa de Polícia de Japurá.

O 2º sargento da Polícia Militar do Amazonas Aleilson Martins da Silva tinha 40 anos e entrou na PM em 2001. Ao longo de sua experiência Militar, atuou no 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Comando de Policiamento do Interior (CPI), 3º BPM e 6 Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Tinha uma ficha funcional com muitos elogios por sua atuação como policial. Já tinha sido agraciado com medalha de honra ao mérito e colecionava outros elogios dos seus comandantes pelos ótimos serviços prestados.