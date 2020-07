Policiamento é intensificado na região comercial da zona Centro-Sul de Manaus

Redação AM POST

Região com forte atividade comercial, a zona centro-sul de Manaus vem recebendo ações estratégicas de policiamento para reforço de segurança pela Polícia Militar e Polícia Civil. Diariamente, militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizam o patrulhamento ostensivo motorizado em pontos estratégicos com o objetivo de promover segurança e tranquilidade para a população, inibindo práticas criminosas.

De acordo com o comandante da 22ª Cicom, capitão Willian Gomes, durante o dia o policiamento é mais intenso em razão da movimentação de pessoas e por existir grande quantidade de agências bancárias e lojas. “No conjunto Vieiralves há mais de 700 comércios e, em decorrência disso, a Polícia Militar intensifica o policiamento”, disse.

Ainda conforme o comandante, a polícia tem conseguido reduzir, mês a mês, os números de ocorrências. “Do mês de janeiro para junho tivemos uma redução de mais da metade do número de crimes que afetam diretamente a sensação de segurança da população”, explicou.

Segundo a delegada Juliana Tuma, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as operações são constantes para identificar os suspeitos de crimes de furto e estelionato, especialmente em áreas de maior concentração comercial.

“O trabalho aqui na delegacia é principalmente na investigação criminal e na identificação dos autores de ilícitos a partir de informações vindas da comunidade e do patrulhamento rotineiro da Polícia Militar. Isto torna mais rápido o trabalho de investigação e a prisão dos suspeitos”, disse a delegada.

As ações integradas das Polícias Civil e Militar na zona centro-sul de Manaus, uma área com grande concentração comercial, de instituições de ensino e agências bancárias, foram destacadas pela Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio).

O presidente da federação, que reúne comerciantes de bens, serviços e turismo, Adelson Santos, elogiou e agradeceu pelo trabalho realizado pelos policiais. “Nós temos um agradecimento pela ação da Secretaria de Segurança Pública, que está sendo muito atuante e está promovendo a segurança das pessoas evitando pequenos furtos. Tivemos a oportunidade de verificar de perto e aplaudimos a eficiência dos policiais”, afirmou.

Denúncias – Além do 190 e do 181, o Disque-Denúncia da SSP-AM, quem tiver informações sobre práticas criminosas pode ligar para o telefone (92) 98842-1784, da 22ª Cicom, a qualquer hora do dia.