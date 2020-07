Prédios com risco de desabamento começam a ser demolidos no centro de Manaus

Redação AM POST

Após monitorar e fazer todo o levantamento estrutural de dois prédios que apresentaram afundamento na base e em parte da rua Henrique Martins, no Centro, a Prefeitura de Manaus deu início nesta quinta-feira, 23/7, à demolição das estruturas, que são de propriedade particular, mas por conta do risco de desabamento serão demolidas pelo município.

“Sabemos que são prédios particulares, construídos sem parâmetros de engenharia e de forma errônea. A auditoria da nossa equipe técnica apontou graves problemas estruturais na sapata das edificações. Então, por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, vamos fazer essa demolição emergencial, a fim de evitar um problema ainda mais grave naquela área e garantir a segurança da população”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar, a respeito da intervenção emergencial realizada pela prefeitura.

A demolição das edificações está sendo executada gradativamente, começando pelos andares superiores, e manualmente, com uso de marretas, para que não haja maiores impactos nas estruturas já enfraquecidas. Na segunda fase dos serviços, máquinas retroescavadeiras irão finalizar a parte dos andares térreos. Por ser uma região comercial, a área está isolada e é monitorada pela equipe de engenharia da Seminf.

Ainda em maio, a Defesa Civil municipal foi acionada para realizar vistoria nos prédios, elaborando laudo técnico em parceria com a Seminf e também com o Corpo de Bombeiros. Com estrutura máxima para suportar até três andares, as construções particulares, muito antigas, foram erguidas irregularmente. Um dos imóveis foi acrescido com mais dois andares, ultrapassando o limite permitido. Além disso, os prédios foram construídos em cima de uma rede de drenagem profunda, o que prejudicou a estrutura original causando o afundamento das galerias subterrâneas.

De forma imediata, a Prefeitura de Manaus realizou a reestruturação da rede de drenagem profunda, reforçando o terreno e dando a vazão correta das águas pluviais.