Prefeito Arthur deve ter alta na próxima semana do hospital Sírio Libanês, diz boletim médico

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), está em fase final do tratamento médico da infecção causada pelo novo coronavírus e, conforme boletim médico emitido pelo hospital Sírio Libanês (SP) nesta quarta-feira, 22/7, “deve ter alta no início da próxima semana”, confirma o documento. A primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também testou positivo para a Covid-19, já está recuperada e sairá da unidade juntamente com o prefeito.

“Estamos ansiosos por retornar à nossa rotina, mais que isso, estamos agradecidos por sairmos vitoriosos da luta contra esse vírus perigoso”, disse Virgílio. “Reforço aqui o alerta para toda a população, para que se mantenham vigilantes, não descuidem das medidas de prevenção. Apesar da redução de casos em algumas cidades, não há o que se comemorar, não existe, ainda, pós-pandemia”, alertou o prefeito de Manaus.

Arthur Neto e sua esposa tiveram o diagnóstico da Covid-19 no dia 29/6, dando início ao tratamento no hospital Adventista de Manaus. Para que pudesse realizar o acompanhamento da cirurgia para retirada do câncer na próstata, realizada há alguns anos, Virgílio continuou o tratamento no Sírio Libanês, que já possui todo seu histórico médico. Ele e a primeira-dama estão na unidade hospitalar paulista desde o último dia 6/7.

“O Neto está muito bem e mostrou ter um sistema imunológico fortalecido. Seu comprometimento respiratório foi bem baixo e, graças a Deus, não precisou de cuidados mais intensivos. Como o guerreiro e lutador que sempre foi, sairá dessa com mais uma vitória”, brincou Elisabeth Valeiko, finalizando que não veem a hora de reencontrar a família, os amigos e todas pessoas que acompanham as ações do prefeito, sempre presente nas ruas da cidade de Manaus.