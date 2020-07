Prefeito Arthur está internado em unidade de terapia semi-intensiva no Hospital Sírio Libanês, diz boletim médico

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), que testou positivo para Covid-19, está internado em uma unidade de terapia semi-intensiva, do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, conforme informações do primeiro boletim médico do sobre o quadro clínico divulgado na tarde desta terça-feira (7/7).

O chefe do executivo municipal está acompanhado da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também está infectada pelo novo coronavírus.

Segundo o documento, o prefeito de Manaus “se encontra bem, respirando com auxílio de um cateter de oxigênio. Estão previstos exames gerais realizados periodicamente e, até o momento, não há previsão de alta”.