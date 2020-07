Prefeito Arthur Neto já está em Manaus após tratamento contra Covid-19 em SP

Redação AM POST

O prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro chegaram no aeroporto internacional Eduardo Gomes, zona Oeste, por volta das 10h30 desta quarta-feira (29/7), depois de exato um mês de tratamento do político contra a Covid-19 no hospital Sírio Libanês em São Paulo.

Arthur concluiu seu acompanhamento médico no hospital paulista, onde também fez check-up da cirurgia de retirada de câncer prostático, realizada há alguns anos.

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Manaus, Arthur Virgílio já despacha normalmente as demandas do executivo municipal. À tarde, ele irá reunir seu secretariado para tratar sobre as obras em andamento na capital.