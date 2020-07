Prefeito de Anori, Jamilson Carvalho, pretende gastar quase R$ 1,5 milhão em material de expediente

Redação AM POST

Jamilson Carvalho (MDB), prefeito do município de Anori (distante a 195 quilômetros de Manaus) pretende gastar quase R$ 1,5 milhão na aquisição de material de expediente para a prefeitura do município conforme despacho publicado nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial dos Municípios (DOM) do Amazonas.

Ainda de acordo com a publicação, o Despacho de Adjudicação e Homologação afirma que duas empresas foram tomadas como vencedoras. A empresa J C DA SILVA E SILVA – ME, com sede na Rua Manoel Pinto Brandão, n°. 30, Centro de Anori, CEP 69.440-000, inscrita no CNPJ n°. 11.978.334/0001-50, receberá o valor global de R$ 869.091,60.

Em consulta ao portal da Receita Federal, a empresa tem como atividade principal o “comércio varejista de materiais de construção em geral” e possui o capital social de R$ 100 mil.

Já a segunda empresa vencedora, E DA SILVA E SILVA COMERCIO – ME, inscrita no CNPJ nº. 26.843.919/0001-30, receberá o valor de R$ 461.370,00. Uma curiosidade é que esta segunda empresa possui o mesmo endereço que a primeira, diferenciando-se apenas no número. De acordo com a Receita Federal, a empresa possui como atividade principal “comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns”.

Somando os dois montantes, o prefeito de Anori destinará R$ 1.330.461,60 dos cofres públicos para aquisição de material de expediente. O documento não informa quantos e quais materiais serão comprados e nem para onde eles serão destinados.

Nepotismo

No final do mês passado, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou um inquérito civil para apurar suposta prática de nepotismo na prefeitura. Além de Jamilson, a investigação atinge o vice-prefeito, Regis Nazaré e secretários municipais.

Conforme a denúncia, ambos contratavam parentes para prestarem serviços à administração pública no ano de 2017.

Além disso, o prefeito também homologou licitações de contratação de duas empresas. Uma para construção de uma praça infantil por R$ 500 mil; e outra para fornecimento de materiais de copa e cozinha por R$ 850 mil. Porém esta última empresa realiza serviços de informática.

O AM POST, entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Anori, mas até o momento do fechamento desta matéria não obteve resposta.

