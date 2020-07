Prefeito de Boca do Acre pretende gastar quase R$ 1 milhão na construção de estádio de futebol

Redação AM POST

Com 742 casos confirmados e 11 mortes por covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o prefeito do município de Boca do Acre (distante xx km que de Manaus), José Maria da Cruz (PSDB), pretende gastar quase R$ 1 milhão na construção de um estádio de futebol.

A homologação da licitação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios nessa quinta-feira (16). Conforme documento, a tomada de preços teve como empresa vencederoa a Construtora Deus Proverá, que deverá receber o valor global de R$ 997.503,41.

De acordo com o site da Receita Federal, a empresa está localizada no município de Sena Madureira, no Acre, e realiza “comércio varejista de materiais de construção em geral”.

Veja na íntegra o documento:

A prefeitura de Boca do Acre ainda não se pronunciou a respeito disso.