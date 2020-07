Prefeito de Coari, Adail Filho, pretende gastar R$ 1 milhão em aluguel de veículos

Redação AM POST

Adail Filho (PP), prefeito do município de Coari (distante a 362.44 quilômetros de Manaus), autorizou a renovação de contrato de serviço de aluguel de veículos pelo valor de R$ 1 milhão. Conforme publicação desta terça-feira (21), do Diário Oficial dos Municípios (DOM), o contrato sob o número 053/2017 com a empresa Kaele Ltda. Segundo a publicação, a renovação visa “atender as necessidades do Executivo Municipal”.

Apesar da renovação do contrato afirmar que será por período de quatro meses, totalizando R$ 273 mil por mês (abril deste ano até agosto), a Prefeitura de Coari publicou apenas no fim do mês de julho, próximo ao vencimento do contrato.

Inscrita no CNPJ nº 04.819.323/0001-62 e com sede na capital amazonense, a empresa contratada possui como principal atividade econômica de “locação de automóveis sem condutor”. A prestadora de serviços possui R$ 4 milhões de capital social e seus donos são os empresários Jose Neilo de Lima Silva e Maria Laurice de Lima Silva.

Histórico

O documento foi assinado pela procuradora-geral de Coari, Laura Macedo Coelho, que assumiu a prefeitura desde setembro de 2019, após as prisões de Adail Filho e Keiton Batista (PP), vice-prefeito na Operação Patrinus, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

O prefeito e vice-prefeito de Coari foram presos por envolvimento em suposto esquema criminoso operado em forma de organização criminosa, criada para fraudar licitações, lavar dinheiro e corromper a estrutura do poder Executivo de Coari.

