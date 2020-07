Prefeito de Manaquiri gasta aproximadamente R$ 2 milhões em aquisição de maquinário de construção civil

Redação AM POST

Em consulta ao Diário Oficial dos Municípios (DOM) publicado na última sexta-feira (17), Jair Aguiar Souto (PMDB), prefeito do município de Manaquiri (distante a 60 quilômetros de Manaus), homologou extrato de oito contratações de maquinários da construção civil que totalizam quase R$ 2 milhões.

Segundo o DOM, as contratações foram formalizadas por meio do Pregão Eletrônico no. 002/2020 e analisados pela Comissão Permanente de Licitações (CPL) do município.

Ainda conforme a publicação, a CPL informou que não foram encontradas pendências nem irregularidade nos extratos. O documento ainda apresenta o valor destinado às outras sete empresas que realizaram os serviços:

INTTEC Distribuição e Logística – R$ 673.212,00 ;

; Otmiza Comercial Ltda. – R$ 570,000,00;

BRE – Empresa Brasileira de Equipamentos – R$ 127.000,00 ;

; EXOS – Empreendimentos Comerciais – R$ 20.480,00 ;

; Algor Metalúrgica – R$ 13.800,00 ;

; VSS Comercio e Serviço – R$ 10.420,00 ;

; Emporium Construtora e Serviços – R$ 474.000,00;

Resposta

O prefeito declarou que a aquisição dos maquinários foi por meio de dois convênios do Governo Federal com o município de Manaquiri, Convênio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e o Programa Calha Norte.

Entretanto, Jair não informou mais detalhes sobre quais obras serão realizadas no município. O extrato das contratações se encontra disponível no site oficial do DOM.