Prefeito de Rio Preto da Eva é condenado pelo TCU a devolver mais de R$ 280 mil aos cofres públicos

Redação AM POST

Anderson Sousa (PROS), prefeito do município de Rio Preto da Eva (distante a 57,99 quilômetros de Manaus), foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a devolver mais R$ 280 mil aos cofres públicos. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (20), Anderson não comprovou a aplicação regular aos recursos repassados à prefeitura pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 2007, ano de seu primeiro mandato.

Segundo o TCU, o recurso federal foi transferido a Rio Preto da Eva – no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 2007 (PNATE) – destinado justamente ao transporte escolar das crianças da rede municipal de ensino. s ministros do TCU rejeitaram as alegações de defesa do prefeito e julgaram suas contas, do exercício de 2007, irregulares por não obedecer critérios básicos na Lei das Licitações 8.443/1992, que trata sobre dano ao erário decorrente de má gestão.

Em vista disso, o prefeito do município foi condenado a devolver o valor total de R$ 280.088,77, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora. O prefeito terá o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento da dívida, conforme determinação do TCU.

Reeleição impedida

No início do mês de julho, Anderson Sousa também apareceu na lista divulgada pelo TCU, na qual aponta os prefeitos do Amazonas que tiveram as contas reprovadas pelo órgão. Além de Anderson, os prefeitos Antônio Peixoto (PT) de Itacoatiara; Romeiro Mendonça (PDT) de Presidente Figueiredo; Ivon Rates (PROS) de Envira; e Gean Barros (MDB) de Lábrea. Parlamentares estes que buscam a reeleição neste ano. Entretanto, correm risco de suas candidaturas impedidas pela Lei da Ficha Limpa.