Prefeito de Urucurituba pretende gastar mais de R$ 1 milhão com transporte escolar mesmo com aulas suspensas

Redação AM POST

O prefeito do município de Urucurituba (distante 218,26 km de Manaus), José Claudenor Pontes (PT) pretende gastar mais de R$ 1 milhão com transporte escolar. Entretanto, as aulas estão suspensas desde o dia 17 de março de 2020, conforme Decreto do Governo do Estado do Amazonas.

De acordo com o despacho de Homologação publicado no Diário Oficial do Município. O valor da contratação é de R$ 1.250.544,00 que será destinado à Associação de Condutores Escolar de Urucurituba, com sede localizada no centro do município.

Na publicação também não há informações de quando serão realizados os serviços de transporte escolar.

Confira na íntegra o documento:

No ano passado, o prefeito do município foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) por fraude em licitação de combustíveis e derivados que totalizavam R$ 7.117.470,80.

*Com informações do Radar Amazônico.