Prefeitos do AM pagarão multas caso não atualizem dados de contratações no Portal da Transparência

Redação AM POST

Os prefeitos dos municípios de Carauari, Envira, Guajará e Ipixuna podem pagar multa R$500 por dia de atraso, caso não atendam à recomendação do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC-AM). Segundo a representação do Ministério de Contas, as prefeituras não estão inserindo dados sobre contratos e atos administrativos no Portal de Transparência.

Conforme representação intermediada pela procuradora Elisandra Monteiro Freire Alvares, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), foi aprovado por unanimidade um Alerta de Responsabilidade Fiscal aos municípios sobre a necessidade de implementar medidas voltadas à transparência das ações e atos de gestão no prazo de cinco dias.

“O MPC-AM ofereceu Representação contra algumas Prefeituras do Amazonas, devido à falta de inserção no respectivo Portal de Transparência de dados sobre contratos e atos administrativos referentes à gestão do município, principalmente em ações emergenciais de combate à Covid-19, mesmo após a emissão do Alerta de Responsabilidade Fiscal pelo TCE-AM”, informou em nota.

A procuradora constatou que apesar de todas as recomendações e alertas, o Portal de Transparência dos órgão municipais administradas pelos prefeitos: Bruno Ramalho (PMDB) de Carauari; Ivon Rates (PROS) de Envira; Maria do Socorro (PSDB) de Ipixuna e Ordean Gonzaga (PR) de Guajará, continuam com informações desatualizadas. Caso seja acolhida a representação, o MPC-AM propõe multar os prefeitos desses municípios em R$ 500 por dia, até que sejam oferecidas as informações atualizadas.