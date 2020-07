Prefeitura de Itacoatiara inaugura mais uma escola totalmente reformada e ampliada para a população

Redação AM POST

Dando continuidade ao programa de reforma e ampliação de escolas da rede municipal de ensino, de modo a oferecer melhores condições de aprendizado para as crianças, adolescentes, jovens e adultos a Prefeitura Municipal de Itacoatiara, na gestão do Prefeito Antônio Peixoto, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou na manhã desta segunda-feira, 13, a reforma e a ampliação da Escola Municipal Dom Paulo Mc Hugh, localizada na Avenida Mario Andreaza, bairro São Jorge.

A entrega de mais uma escola reformada e ampliada, reforça o compromisso da gestão do Prefeito Antônio Peixoto, com a educação da população Itacoatiarense.

Na ocasião, o Prefeito Antônio Peixoto, elencou a educação como uma das prioridades da sua gestão.

“Compromisso, planejamento, eficiência, economicidade e o compromisso com a educação. Compromisso com a população e acima de tudo, compromisso com aqueles, que nos confiaram na posição e no cargo de prefeito. Agradeço a Deus por mais esta conquista, agradeço a Câmara Municipal de Itacoatiara, a nossa Semed, assim como, todo o corpo diretivo da secretaria e parabenizo a comunidade, que recebe mais esta obra concluída, que oportuniza melhores condições aos corpos discente e docente do município” disse emocionado o prefeito.

Totalmente reformadas, o Secretário de Educação destacou que somente em julho serão entregues quatro escolas.

“Essa é a segunda escola que estamos entregando somente agora no mês de Julho, e ainda temos programado em nosso calendário, para entregarmos ainda este mês mais duas escolas, que passaram por este processo de reforma e ampliação, enfatizou o Secretário de Educação, Adilon Pereira.

Sobre a escola

A Escola Municipal Dom Paulo Mc Hugh, recebeu este nome em homenagem a um padre canadense que chegou a Itacoatiara em 1967, e depois foi ordenado como Bispo do município. A Escola foi inaugurada em 12 de janeiro de 1974 e registrada oficialmente em 29 de maio de 2001. No ano de 2020 a escola recebeu pela primeira vez uma reforma geral, uma reconstrução total e modernizada do prédio.

A Escola Municipal Dom Paulo Mc Hugh, pode comportar até 1.102 alunos, no entanto em 2020, devido a reforma do prédio, atenderá 880 alunos distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundametal 1, Ensino Fundamental 2 e Educação de Jovens e Adultos.

O quadro de servidores desta instituição de ensino é composto por 98 funcionários que são 66 professores e 32 auxiliares administrativos que exercem várias funções neste estabelecimento de ensino.

A estrutura física da escola divide-se em: 12 salas de aula, 01 sala de informática, 01 sala de recursos, 1 banheiro feminino, 1 banheiro masculino, 1 banheiro acessível, 1 secretaria, 1 refeitório, 1 cantina, 1 sala de professores e 1 Biblioteca.

Todas as ações da escola são planejadas e executadas em comum acordo com toda equipe de funcionários, seguindo a linha de Projeto Político Pedagógico da escola, priorizando sempre por uma gestão democrática.

Desde 2017 a escola tem tido muitos avanços para o desenvolvimento dos alunos que ali adentram. Sendo: 1º Lugar na 1ª Feira Literária Municipal da Educação Infantil em 2017; 1º Lugar na Feira de Matemática Municipal de Itacoatiara em 2018; 1º Lugar na Feira Amazonense de Matemática com a modalidade Educação de Jovens e Adultos em 2018; 1º Lugar Musa dos Jogos da EJA em 2018; 1º Lugar Futsal nos Jogos da EJA em 2018; 2º Lugar Queimada Feminino em 2018; 3º Lugar Futebol Masculino nos Jogos da EJA 2018; 1º Lugar na feira Amazonense de Matemática com a modalidade Ensino Fundamental 2 (Escola Bi campeã); 1º Lugar nos Jogos da EJA no Futebol feminino em 2019; 1º Lugar no Futebol Masculino 2019 nos jogos da EJA; 1º Lugar no futebol de Salão masculino no jogos da EJA e 3º Lugar na corrida da EJA 2019.

A escola conta com a parceria da Unidade Básica de Saúde Nicolas Lekakis com o Programa Saúde na escola, Ufam, Ifam e Comunidade São Jorge. Ela cumpre efetivamente a agenda da SEMED, inclusive com a realização de momento cívico mensalmente através do plano de ação de gestão escolar.

Ideb da escola

5º Ano: Meta para 2017 – 4.4 – alcançou – 5.0; 9º Ano: Meta para 2017- 4.3 – Alcançou 4.3 e ainda aguarda o resultado de 2019.

Na próxima quarta-feira, 15, será inaugurada a Escola Rossi Charchar.