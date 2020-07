Presidente da CPI da Saúde diz que foi ameaçado por advogado de empresária: “Não admitiremos”

Redação AM POST

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, deputado estadual Delegado Péricles (PSL), repudiou qualquer tipo de ameaça direcionada aos membros da CPI. A declaração foi dada logo após o parlamentar ser abordado por um dos advogados da proprietária da Norte Serviços Médicos LTDA, Criselidea Bezerra de Moraes, e ouvir dele que seria denunciado por abuso de autoridade caso insistisse na fala da depoente. A ameaça foi feita enquanto os deputados se preparavam para a oitiva e o parlamentar conversava com os advogados.

“Desde que a dona Criselídea chegou à esta Casa, percebemos que as condições físicas e emocionais dela não eram boas. Fui até ela, inclusive, para saber como ela estava e sugeri que adiássemos o depoimento. Foi quando um dos advogados veio a mim de forma bem grosseira, dizendo que ela ficaria em silêncio e que eu se eu insistisse, me acusaria de abuso de autoridade. Nós todos sempre respeitamos todos os colegas advogados e sempre resguardamos o direito de todas as pessoas que foram convocadas para depor nesta CPI, inclusive o de permanecer em silêncio. Sempre lido de forma respeitosa com todos e nunca admitirei qualquer tipo de ameaça à esta CPI. Isso que ele tentou fazer foi intimidação. Isso não posso aceitar e verei a forma cabível de solucionarmos isso”, afirmou o deputado estadual.

De acordo com Péricles, a condução da CPI tem sido correta e isenta por parte de todos os membros que a compõem e a população tem, não só comprovado isso, dia após dia, por meio das transmissões; mas também validado diante de tantas revelações de fraudes da gestão pública reveladas até então. “Temos sido corretos e todos que estiveram aqui até hoje sabem disso. A ameaça de hoje foi inadmissível. Queria reforçar a todos, inclusive, que a senhora que aqui esteve, é proprietária de uma empresa que faturou, ao longo de três anos, quase R$25 milhões do Estado. Essa senhora é proprietária de uma empresa que prestou serviço de lavanderia e lavou em 13 dias, 44 toneladas de roupas no hospital da Nilton Lins. Quase quatro toneladas com apenas quatro pacientes presentes. Vamos apurar sim os fatos e não será esse tipo de ameaça que inviabilizará nosso trabalho”, concluiu.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) decidiu, ainda durante reunião desta quinta-feira (16), pelo reagendamento do depoimento da proprietária da Norte Serviços Médicos Eirelli LTDA, Criselidea Bezerra de Moraes, para a próxima quarta-feira (22), às 15h, em ambiente virtual. A decisão foi aprovada após os membros da CPI avaliarem como instável a condição física e emocional da depoente durante comparecimento à reunião nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Criselídea é atual dona de empresa que prestou serviços de lavanderia ao Hospital de Campanha da Nilton Lins durante período de pandemia e prestará devidos esclarecimentos da casa dela.

“Esta comissão quer sim exercer seu papel de fiscalizar, investigar, apurar fatos relacionados à saúde do nosso estado, neste caso, de serviços prestados ao governo do estado durante a pandemia, mas também consideramos o estado das pessoas convocadas para esclarecer dúvidas que esta CPI tenha a respeito das frentes investigadas até então. Desde que ela chegou, percebemos a dificuldade de locomoção e o estado emocional da senhora Criselídea. Sendo assim, todos os membros decidiram permitir que ela fale em depoimento da casa dela, com os cuidados e conforto necessários para sua saúde”, afirmou o presidente da CPI, deputado estadual Delegado Péricles.

Outro depoente previsto para esta sexta-feira (17), o ex-proprietário da Norte, Victor Vinicius Souto dos Santos, teve depoimento reagendado para a próxima quinta-feira (27), às 15h. “Ele alegou estar em Coari, mas na próxima semana estará aqui para os devidos esclarecimentos”, concluiu.