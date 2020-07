Presidentes de bumbás anunciam data do Festival de Parintins e governo do AM rebate: “precisa de parecer das autoridades sanitárias”

Redação AM POST

Os presidentes dos Bois Caprichoso e Garantido, Jender Lobato e Fábio Cardoso, respectivamente, anunciaram a um portal local, na tarde desta sexta-feira (10), que o Festival Folclórico de Parintins acontecerá nos dias 6,7 e 8 de novembro deste ano e será aberto ao público, com todas as medidas de segurança que forem determinadas pelas autoridades sanitárias.

No entanto, após repercussão da informação o governo do Amazonas enviou à imprensa nota dizendo que “só vai se pronunciar sobre a realização do Festival de Parintins após receber parecer das autoridades sanitárias, as únicas capazes de avaliar os riscos da exposição da população à Covid-19 em eventos do porte da festa popular”.

O festival aconteceria nos dias 26, 27 e 28 de junho deste ano, mas devido a pandemia do novo coronavírus precisou ser suspenso.

“Em novembro, com toda a certeza viveremos outra realidade, então, após inúmeras rodadas de conversas com especialistas, programamos para esse mês, que é uma data segura para realizarmos o festival”, afirmou o presidente do Caprichoso.

Ainda segundo o Governo do Amazonas “não é possível que tal decisão seja tomada sem o embasamento científico necessário que assegure o maior bem que todos temos: a vida”. O Estado ressalto que entende a relevância do evento para os habitantes de Parintins, de todo o Amazonas e do Brasil, enquanto manifestação cultural e geradora de renda.