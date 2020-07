Princípio de incêndio atinge área de mata no Monte das Oliveiras

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Um princípio de incêndio em grande área de mata próximo ao Shopping Manaus Via Norte, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital, foi notificado por moradores da área na manhã deste sábado (25).

Os moradores da área temem que as chamas se espalhem devido ao forte calor da temperatura da cidade. Os populares não souberam informar o que tenha causado o incêndio.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CMBAM) já foi acionada e está em deslocamento para atender a ocorrência. Mais informações em breve.