Profissionais de educação iniciam capacitação para implementação de programa cívico-militar do MEC em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto realizou, nesta segunda-feira (20/07), a primeira capacitação para implementação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares no Amazonas. O curso reuniu cerca de 20 profissionais da educação e militares de reserva que receberam orientações sobre o projeto político-pedagógico das escolas, normas de conduta, avaliação e supervisão escolar, além da apresentação das regras de funcionamento das unidades de ensino e das atribuições de cada profissional.

No Amazonas, três escolas aderiram ao Programa, cuja proposta do Ministério da Educação (MEC) aposta na gestão compartilhada entre militares e civis. As unidades selecionadas foram: Escola Estadual (EE) Professor Nelson Alves Ferreira, localizada na zona sul; EE Tereza Siqueira Tupinambá (zona norte); e EE Professor Reinaldo Thompson (zona leste de Manaus).

À frente da EE Professor Nelson Alves Ferreira, o gestor Antônio Araújo reflete sobre a importância da capacitação. “A nossa comunidade está ansiosa pela implementação do Programa. Estamos reiterando a necessidade de apresentar nossas escolas e a nossa realidade a estes profissionais a fim de somar forças em prol das melhorias que deverão acontecer”, explicou.

As três unidades que fazem parte do programa realizaram as consultas públicas junto à comunidade e tiveram, ainda, de atender alguns critérios, como estar em situação de vulnerabilidade social e com baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – comparação que é feita com outras escolas do mesmo estado -, estar localizada na capital ou na respectiva região metropolitana, oferecer as etapas de Ensino Fundamental 2 e/ou Médio, atender preferencialmente de 500 a mil alunos nos dois turnos e possuir a aprovação da comunidade escolar para a implantação do modelo (consulta pública).

“A nossa expectativa é a melhor possível tanto que, após anunciarmos a adesão ao programa, tivemos uma grande procura de pais e responsáveis que buscaram matricular seus filhos na nossa unidade”, afirmou Maria Nascimento, gestora da EE Professor Reinaldo Thompson.

Palestra – Ministrada pelo coordenador Regional Norte, comandante Edimacer Barbosa, a formação apresentou os principais conceitos e regras da implementação do programa. “Como já citamos, a ideia é manter uma gestão compartilhada entre civis e militares. Por isso, realizamos esta capacitação para que cada militar conheça a realidade e organização didático-pedagógica e financeira das instituições”, disse.