Quarteto suspeito de invadir residência e fazer família refém é preso no AM

Redação AM POST

Quatro homens, de 27, 30, 35 e 56 anos, foram presos em flagrante nesta terça-feira (14) por roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no rio Mineroá, no município de Juruá, distante 751 quilômetros de Manaus. Eles são apontados como autores de um assalto ocorrido na madrugada da segunda-feira (13/07), em que um homem teve a residência invadida e foi feito refém, junto de sua família.

Na ação, foram apreendidos três revólveres calibre 38, 13 munições calibre 38, um relógio, um alicate de corte grande, um cordão, duas chaves de fenda grande, um motor rabeta, quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 34.202,00 em espécie.

Equipe do 7º Grupamento de Polícia Militar (GPM), do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu denúncia informando que os suspeitos do roubo ocorrido na madrugada da segunda-feira haviam sido vistos em uma canoa com motor rabeta, descendo o rio Juruá. No roubo, além de invadir a residência e fazer a família refém, os infratores, armados com armas de fogo, levaram cerca de R$ 45 mil, além de joias, celulares e objetos de valor. Também lesionaram o homem na cabeça com uma barra de ferro, e efetuaram disparo de arma de fogo no interior da casa.

Foram montadas equipes com policiais civis e militares, que conseguiram interceptar a fuga do trio próximo a comunidade São João do Mineroá, onde os três dos homens receberam voz de prisão, não reagindo durante a abordagem. O último suspeito foi detido no município, pela mesma equipe, por ter fornecido as informações para a execução do roubo.

Após a operação, todos os envolvidos foram conduzidos para a 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá, onde foram autuados em flagrante.