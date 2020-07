Redação AM POST

O reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, foi vítima de tentativa de golpe por meio de aplicativo de mensagem.

Uma pessoa está utilizando um número de celular, com a foto do reitor, para pedir dinheiro no aplicativo.

Cleinaldo Costa já registrou Boletim de Ocorrência (BO) e alerta para que não depositem ou transfiram qualquer quantia.