Rêmulos Club anuncia reabertura após passar por sanitificação

Redação AM POST

Para retomar as atividades no quatro ciclo da reabertura gradual do comércio em Manaus, o perfil oficial do Rêmulos Club anunciou o local passou por higienização nesta sexta-feira (03) para retomar as atividades.

De acordo com o Rêmulos, o clube passou por um processo de sanitificação na área interna e externa atendendo as recomendações das autoridades sanitárias para prevenir propagação do novo coronavírus (Covid-19). “Tudo pronto para receber nossos clientes com todas as medidas de segurança”, diz a legenda da publicação.

O local já é muito conhecido na cidade por realizar shows eróticos, e trazer várias atrações nacionais em shows de Pole Dance. Ainda segundo o estabelecimento, devido decreto estadual o funcionamento do clube será das 14h às 22h.