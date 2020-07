Roberto Jefferson diz que ora para que Deus o permita assistir ‘derrota e execração’ de ministros do STF

Redação AM POST

Antes de ter contas nas redes sociais suspensa por decisão judicial, o presidente nacional do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson fez um desabafo sobre ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Oro todos os dias para que Deus quebre as mãos de Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. Deus me permita assistir sua derrota e execração aos olhos do povo brasileiro”, escreveu.

“O Ministro Barroso, em 2014, quando deixei o regime fechado de prisão e fui trabalhar, dei uma entrevista sobre o Petrolão, Barroso me censurou e determinou meu silêncio, censura, sob pena de eu voltar ao regime fechado. Exorbitou das suas funções. Me fez sofrer”, completou.

Contas no Twitter e no Facebook de influenciadores, empresários e políticos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram tiradas do ar nesta sexta-feira (24) por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes. A decisão é de maio, mas foi cumprida somente agora.