Rodoviários de Manaus vão à Justiça revindicar 10% de reajuste salarial

Redação AM POST

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM) entrou com uma ação judicial para reivindicar 10% de reajuste no salário dos trabalhadores.

Segundo o sindicato, a solicitação de reajuste é realizada conforme os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou inflação de 4,53%, acumulada desde o começo de 2019 até abril deste ano. No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou com 4,805%. Ou seja, o reajuste é essencial para recomposição salarial dos trabalhadores e a manutenção do poder de compra dos consumidores.

Negociações

A primeira audiência entre a entidade que representa os rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Amazonas (Sinetram) aconteceu na última sexta-feira (10) no Tribunal Regional do Trabalho – 11 Região.

Conforme o presidente do sindicato laboral, Josenildo Mossoró, as tratativas do dissídio anual da categoria estão fundamentadas conforme a Medida Provisória que determina redução de jornada e divisão de pagamento dos salários entre o governo e as empresas. Josenildo informou também que as negociações foram suspensas devido o isolamento social durante a pandemia.