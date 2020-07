Rodrigo Araújo assume Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas

Redação AM POST

O jornalista Rodrigo Pacheco Araújo assume a Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado do Amazonas. Rodrigo assume o cargo de secretário após a pasta estar dez dias sem um titular, devido ao pedido de exoneração da ex-secretária Daniela Assayag por ter tido o nome citado durante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde.

Currículo

Rodrigo já trabalhou como editor-executivo do jornal A Crítica, da Rede Calderaro de Comunicação – veículo de comunicação onde o governador Wilson Lima trabalhou como apresentador. O novo secretário também já trabalhou como assessor do então senador Eduardo Braga (MDB) na campanha de 2014.

Rodrigo também já trabalhou como assessor de comunicação no Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) e na concessionária Eletrobras Amazonas.