Rodrigo Maia ironiza post de Weintraub: ‘Será que o Banco Mundial já viu esse tuíte’

Folhapress

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub publicou nas redes sociais uma fotografia em que, em um quadro e em um boneco, o super-herói Homem de Ferro aparece com seu rosto. A embalagem do bonequinho e o quadro contam com o título “Ministro de Ferro”.

“Estão analisando a viabilidade do brinquedo. Evita que seu filho vire comunistinha de cabelo roxo e piercing no mamilo”, escreveu Weintraub.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ironizou a publicação de Weintraub, de cuja gestão foi um crítico constante.

“Será que o compliance do Banco Mundial já viu esse tuíte”, escreveu Maia. ​

Weintraub é investigado no âmbito de inquérito que apura ataques ao STF. Em 22 de abril, em encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e outros líderes do Executivo, ele chamou os ministros da corte de “vagabundos” e defendeu a prisão deles.

Ele, então, deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, com o propósito de ocupar uma diretoria no Banco Mundial. A associação de empregados do banco mandou uma carta para comissão de ética da entidade criticando a escolha de Weintraub pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido).