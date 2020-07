Salas de aula devem ser limitadas a 50% da capacidade, diz diretora da FVS-AM sobre retorno gradual de escolas da rede privada de Manaus

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) emite, nesta terça-feira (07/07), normas e recomendações para o retorno gradual das atividades educacionais da rede privada de Manaus. O documento completo está disponível no site da FVS-AM (www.fvs.am.gov.br). As instituições estão incluídas no quarto ciclo do plano de reabertura gradual das atividades da capital.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, informa que o documento contém regras que devem ser adotadas pelas instituições de ensino privadas. “A pandemia do novo coronavírus não passou, por isso é necessário seguir as recomendações, como, por exemplo, a lotação da salas de aula limitada a 50% da capacidade; o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras ocupadas; evitar-se aglomeração e proximidade entre discentes, contato físico e compartilhamento de materiais entre alunos”, avaliou.

O chefe de Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-AM, Elder Figueira, apontou que as medidas são necessárias para que haja mínimo risco de contágio por Covid-19. “O público infantil é importante veiculador do vírus na família ou no ambiente escolar. É importante que toda a sociedade tenha ciência das recomendações”, afirmou.

Entre as orientações estão, também, fácil acesso a álcool gel a 70%; uso de máscaras individuais; limpeza e desinfecção de sapatos, de materiais escolares e da escola; estímulo ao consumo de alimentos trazidos de casa; rodízio para uso de refeitórios; aferição da temperatura corporal; e monitoramento de casos suspeitos.

As normas foram elaboradas pela FVS-AM com a colaboração do Comitê de Crise Covid-19 do Governo do Amazonas; Secretaria de Estado de Educação e Desporto; Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa-Manaus); Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Centro Universitário do Norte (Uninorte); Universidade Nilton Lins; Centro Educacional Século; e Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM).

Referência

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e funciona, para atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os telefones para contato são: (92) 3182-8550 e 3182-8551.