Samel declara o fim do Coronavírus em Manaus

Redação AM POST

O Presidente do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, declarou o fim do Coronavírus em Manaus durante divulgação do último boletim. Desde o início da pandemia o grupo assumiu o grande compromisso de adotar estratégias para combater a COVID-19 e garantir o atendimento pleno da população.

Nessa sexta-feira (4) foi comemorada a alta de número 830 nos hospitais do grupo! “Observamos atentamente os números e continuaremos nosso trabalho diário contra o COVID-19, mas podemos falar claramente: essa luta está muito próxima do fim!”, destaca a Samel.

Preocupados em buscar novas alternativas para lidar com a COVID-19 o corpo técnico da Samel apresentou a Cápsula Vanessa, que protege o profissional de saúde e viabiliza a ventilação não invasiva. A tecnologia foi desenvolvida junto com o Instituto Transire.

Boletins diários dos casos relacionados ao COVID-19 foram publicados nas redes sociais da Samel com a intenção de deixar todos informados sobre os casos. Foi aderido à telemedicina para atender os clientes à distância e disponibilizado um Chatbot de triagem gratuito para toda a população, tanto para conveniados de outros planos quanto para quem usufrui do Sistema Único de Saúde – SUS.

A Samel garantiu que vai continuar ajudando o Brasil e o mundo, como nesse momento está ajudando fortemente o Estado de Roraima e estará disponível a todos os estados que precisarem de ajuda contra ao combate do Coronavírus.