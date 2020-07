Segurança do Baratão da Carne é agredido após recomendar uso de máscara a cliente

Redação AM POST

Um cliente, de identidade não revelada, agrediu nesta sexta-feira (3) um segurança do Supermercado Baratão da Carne, localizado no bairro Japiim, zona Sul de Manaus, após ser questionado e orientado a usar máscara de proteção individual em prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Em relato, funcionários do estabelecimento afirmaram que o agressor não quis obedecer as regras de cuidado para evitar a propagação da doença e começou a discutir com o segurança, em um certo momento, ele ficou revoltado e agrediu o trabalhador.

A empresa ainda não se posicionou sobre o caso.