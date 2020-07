Seis pessoas são presas em flagrante com drogas e armas durante operação policial na Compensa

Redação AM POST

Na noite desta quinta-feira (30/07), o bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, foi alvo de uma operação da Polícia Militar com foco nas chamadas bocas de fumo, que concentram a maioria das denúncias de tráfico de drogas e ocorrências de homicídios. Seis suspeitos foram presos com duas armas de fogo, veículos, drogas e objetos sem comprovação de origem.

Os suspeitos integravam dois bandos distintos. Na avenida Coronel Cyrilo Neves, próximo à Ponte Rio Negro, foram presos quatro homens com um revólver calibre 38, porções de entorpecentes e drogas. Na rua Natal, outros dois suspeitos foram flagranteados, também com um revólver, após um assalto no bairro Nova Esperança, na zona oeste.

Coordenada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a operação iniciou por volta das 21h, mobilizando policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, Batalhão Ambiental, Força Tática, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia de Operações Especiais (COE) e Batalhão de Trânsito. É a segunda noite de ações intensificadas no bairro, que vem registrando ocorrências de homicídios ligadas a disputas entre facções criminosas.

Ao lado do subcomandante da Polícia Militar, coronel Ronaldo Negreiros, Bonates disse que a inteligência está atuando para identificar os suspeitos por crimes na área. “Temos a certeza que em breve colocaremos essas pessoas na cadeia”.