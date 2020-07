Senadora Leila do Vôlei testa positivo para a Covid-19

A senadora Leila Barros, conhecida como Leila do Vôlei (PSB-DF), foi diagnosticada com a Covid-19. A informação foi confirmada nas redes socais pela equipe da ex-atleta, neste sábado (11).

Com febres e dores no corpo, a parlamentar fez o exame RT-PCR, que diagnosticou a infecção. Segundo o boletim mais atualizado da Secretaria de Saúde, a capital do país registrava 67.912 casos da doença. O DF está em estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus.

A publicação diz ainda que a senadora cumpre o isolamento social e que os exames de imagem não detectaram alterações nos pulmões.

“Embora esteja confiante na plena recuperação, a parlamentar do DF apresenta indisposição devido à forte dor de cabeça. Leila cumprirá o isolamento domiciliar conforme orientação médica”, diz trecho da nota.

Entre os políticos do Senado, além da parlamentar, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi diagnosticado com a doença, logo quando começaram a surgir os primeiros casos de Covid-19 no país. Ele se recuperou sem apresentar sintomas mais graves. Em maio, o líder do PT no Senado, senador Rogério Carvalho (SE), também testou positivo para a doença.

Coronavírus no DF

Segundo dados da Secretaria de Saúde, o DF registra 866 óbitos por Covid-19. Do total de vítimas, 75 moravam em outros estados, mas morreram na capital.

Um levantamento da Sala de Situação do governo do DF, que monitora a ocupação dos hospitais durante a pandemia, apontou que os leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) – referência no tratamento da Covid-19 – atingiu 100% de ocupação na manhã deste sábado (11).

No geral, a taxa de ocupação de leitos para pacientes com a Covid-19 na rede pública, até às 11h05, era de 74,03%. O número inclui unidades pediátricas, neonatais e adultas.

Segundo o portal, das 626 vagas reservadas, 434 estavam ocupadas e 42, bloqueadas. Os leitos livres eram 150.

Já nos hospitais particulares, 21 das 244 vagas reservadas para pacientes com Covid-19 estavam disponíveis no mesmo horário. A taxa de ocupação era de 91,32%.

Senadora eleita

Nascida em Brasília, Leila Barros ficou famosa como atleta profissional de vôlei. Pela seleção brasileira, foi medalhista de bronze nas Olímpiadas Atlanta-1996 e Sydney-2000.

Senadora eleita, Leila do Vôlei promete enfrentar guerra fiscal de Goiás para defender DF

Em 2014, foi candidata a deputada distrital pelo PRB, mas não se elegeu. Chefiou a Secretaria de Esporte e Lazer do governo Rodrigo Rollemberg (PSB) entre janeiro de 2015 e abril de 2018, quando se licenciou para disputar o Senado, já filiada ao PSB.

Usando o nome Leila do Vôlei, a medalhista olímpica foi eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições de 2018. Esta é primeira vez que parlamentar assume um mandato político.