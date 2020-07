Silas Malafaia pede boicote à Natura por campanha de dia dos pais com Thammy

O pastor Silas Malafaia, conhecido por suas opiniões conservadoras, se manifestou sobre a campanha publicitária de Dia dos Pais da Natura, que terá o ator Thammy Miranda, 37, como protagonista.

O religioso pediu um boicote à marca em suas redes sociais, pois a empresa, na visão dele, “coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos.”

A escolha de Thammy, um homem trans e pai do pequeno Bento, de seis meses, para a campanha já tinha provocado críticas nas redes sociais. Internautas chegaram a criar a hastag #NaturaNão na noite de segunda-feira (27) e o assunto se tornou um dos mais comentados do Twitter.

Mas muitos outros internautas saíram em defesa do ator, que é pré-candidato a vereador de São Paulo. A atriz Cleo, 37, parabenizou a marca por não se intimidar pelos ataques. Felipe Neto disse que irá dar publicidade à Natura gratuitamente.

O pedido de boicote de Malafaia também não foi bem-visto por seus seguidores. “O senhor também vai boicotar os pais que abandonam os filhos, os que mandam abortar?”, questionou um deles. “Prega amor, pastorzinho, não guerra !”, brincou outro. “O Thammy é mais pai que muitos por aí”, opinou mais um.

Thammy também se pronunciou nesta terça em suas redes sociais e citou os “falsos moralistas”. “São homens públicos e deveriam cuidar da saúde, gerar emprego, ajudar quem precisa. Deveriam estar mais preocupados com os pais que não ajudam os filhos e deixam as mães sofrendo, que batem nas mães na frente dos filhos.”

“País está cheio de gente precisando de ajuda, no meio de uma pandemia, com auxílio emergencial faltando pra um monte de gente e eles ficam monitorando a vida de uma pessoa comum que decidiu ter uma família”, completou Thammy em sua conta no Twitter.