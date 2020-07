Superfaturamento: prefeita de Beruri compra panelas de pressão por quase R$ 750 cada

Redação AM POST

Maria Lucir Santos (MDB), prefeita do município de Beruri (173 quilômetros de Manaus), pretende gastar mais de R$ 678 mil com utensílios de cozinha, conforme documento publicado nesta terça-feira (28) no Diário Oficial dos Municípios (DOM), de terça-feira (28). Um destes materiais é a unidade de panela de pressão que segundo o pregão, custará quase R$ 750.

O valor no mercado da mesma panela de pressão varia na faixa de R$ 380. Os preços apresentados são de acordo com pesquisas de mercado nas lojas Baiano e Casa Popular, na capital amazonense, onde a panela mais cara encontrada custa R$ 539.

De acordo com o extrato do Pregão Presencial no. 018/2020-CPL, que visa “eventual aquisição de utensílios de cozinha para atender a demanda da prefeitura de Beruri, conforme Termo de Referência”, o contrato será firmado com a empresa J.B Serviços ativAdministros Ltda – EPP atua com o nome fantasia J B Comercio e Serviços, no município de Manacapuru, realizando “serviços combinados de escritório e apoio administrativo”. Inscrita no CNPJ n. 03.419.080/0001-02, a empresa receberá mais de R$ 678 mil pelo serviço.

Em consulta ao site da Receita Federal, a empresa possui capital social de R$ 800 mil e os donos da empresa são Jose Edmo Joseph de Aquino e Antônia Maria Joseph.

Conforme documento, o maior valor, de R$ 125 mil, será usado para comprar cinco mil unidades de “kit merenda escolar”, contendo prato, colher, caneca e tigela. O segundo maior valor é de R$ 37 mil, que será gasto com 50 unidades de panelas de pressão de 20 litros.

Ao todo, são 84 itens que deverão ser fornecidos pela empresa citada. Além disso, os utensílios variam entre abridor de latas, assadeira, frigideira, prato, copo, talheres, bandeja e outros.

Confira a lista completa contendo os valores pagos pela prefeitura: