Suposto artefato explosivo é encontrado dentro de agência bancária em Manaus

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Um suposto de artefato explosivo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (17) dentro de uma agência bancária localizada na rua Leopoldo Peres, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Segundo policiais militares da2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que acionados para atender a ocorrência, a suspeita é que um homem tenha entrado na noite dessa quinta-feira (16) por volta das 22h e deixado uma mala dentro da agência. Ainda não há informações sobre a identificação do suspeito.

O Grupamento de Manejo de Artefato Explosivo (Marte) está no local para fazer o desarmamento do suposto explosivo. Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram presentes. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para desviar o fluxo de veículos no local.