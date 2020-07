Suspeito de ameaçar indígenas é preso com armas e R$ 64 mil em Borba

Redação AM POST

Uma operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) resultou na prisão de um homem de 64 anos, em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo na Comunidade São Lázaro, no município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira (21/07). É a quarta prisão de infratores em comunidades indígenas esta semana.

Nesta terça, a prisão ocorreu após os policiais receberem a denúncia anônima de que o infrator estava ameaçando indígenas, ribeirinhos e realizando a comercialização ilegal de ouro naquela localidade. Com o suspeito, foram apreendidas uma pistola calibre 765 com três munições; um revólver calibre 38 com três munições; uma espingarda calibre 20; dois rádios comunicadores, além da quantia de R$ 64 mil em espécie.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à 74ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Borba. A operação integrada teve a participação de agentes da Fundação Nacional do Índio (Funai) e contou com o apoio do programa Vigia, do Governo Federal.

Armas e três prisões

No último final de semana, outra operação da SSP-AM, também deflagrada no município de Borba, resultou na prisão de três homens e na apreensão de um adolescente por envolvimento com o crime de tráfico de drogas e na caça ilegal de animais em terras indígenas.

As prisões ocorreram no sábado (18/07) na comunidade Escondido, na foz do Rio Autaz-Mirim e, com os suspeitos, foram apreendidos 169 trouxinhas de oxi; 15 trouxinhas de cocaína; porções de oxi e cocaína; R$ 202 em espécie, cinco cartuchos intactos; seis espingardas e dois celulares.